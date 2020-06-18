İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
Urla ilçesi ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yapılarak, tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, tüfek ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.
İHA
İzmir'de tefecilere operasyon: 4 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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