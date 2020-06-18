  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de tefecilere operasyon: 4 gözaltı

'de tefecilere operasyon: 4 gözaltı

ve 'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.

İzmir'de tefecilere operasyon: 4 gözaltı

18.06.2020, 16:06

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Urla ilçesi ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yapılarak, tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, tüfek ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de tefecilere operasyon: 4 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA