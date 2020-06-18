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İzmir'de tefecilere operasyon: 4 gözaltı

İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.

18.06.2020, 16:06