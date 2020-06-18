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’in yeni valisi Köşger göreve başladı

Valiler Kararnamesi ile Valiliğinden Valiliğine atanan , Aydın’a veda ettikten hemen sonra İzmir’e gelerek yeni görevine başladı.

İzmir’in yeni valisi Köşger göreve başladı

18.06.2020, 16:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla İzmir Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger, görevine başladı. İzmir Valiliği önünde düzenlenen törenle karşılanan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, polis merasim mangasını selamladı.

Daha sonra kentte görev yapan bürokratlar ve protokol üyeleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde selamlaşan Vali Köşger, Valilik makamına geçti.


Valilik makamında vali yardımcıları ile kısa bir toplantı gerçekleştiren İzmir Valisi Köşger, mesleğinin ilk yıllarında da İzmir'in Beydağ ilçesinde görev yaptığını hatırlatarak İzmir'e yabancı olmadığını söyledi.

Kendisinden önce İzmir'de görev yapan tüm valilere teşekkür eden Köşger, "Egenin incisi, Türkiye'nin batıya açılan kapısı İzmir'e çok güzel hizmetler yapmak istiyoruz. İzmir'i bulduğumuz noktadan daha güzel noktalara taşımak niyetiyle görevimize başladık" diye konuştu.

Vali Köşger, alkışlarla uğurlandı İzmir'in yeni valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli?

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