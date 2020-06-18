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Haberler İzmir Koyun yola atladı, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

yola atladı, otomobil ile araç çarpıştı: 9 yaralı

’in Kemalpaşa ilçesinde, iddiaya göre bir koyunun yola atlaması sonucu fren yaparak durmaya çalışan otomobile arkasından gelen araç çarptı. Otomobilin çarptığı koyunun öldüğü kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Koyun yola atladı, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

18.06.2020, 09:09

Kaza, saat 22.30 Torbalı - Kemalpaşa yolu Çiçinili Köy yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Torbalı yönünden Kemalpaşa istikametine seyir halinde olan Erkan Y. idaresindeki 45 YC 0468 plakalı otomobil, yola aniden çıkan koyunu fark edince fren yaptı. Erkan Y.'nin çabalarına rağmen otomobil koyuna çarptı. Bu arada Gökhan A. yönetimindeki 34 BCC 895 plakalı hafif ticari araç, önünde aniden fren yapan Erkan A. yönetimindeki otomobile çarptı.



Kazasında koyun ölürken, araçlarda bulunan Çınar Buğra Y. (5) Erkan Y. (33), Hüdaver Y. (29), Toprak Aras Y. (3), Eymen Ege C. (5), Bartu C. (3), Gökhan C. (31) Gamze C. (28) ve Eda K. (28) olmak üzere 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan 6'sı Kemalpaşa Devlet Hastanesinde, 3'ü ise Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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