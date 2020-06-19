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Babaya son bakış

Babaya son bakış
Giriş Tarihi: 19.6.2020

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 72 yaşındaki adam, henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta fenalaşarak yaşamını yitirdi. Bir süre önce Manisa'dan oğlunun yanına gelen Hikmet Akgün, dün sabah 06.00 sıralarında evden çıktı. Akgün sokakta yürüdüğü sırada birden fenalaştı. Bir mahalle sakininden oğlunu aramasını talep eden yaşlı adam, daha sonra yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün yaşamını yitidiğini belirledi. Fevzi Akgün'ün, babasının yüzünü açarak son kez baktığı anlar ise yürek burktu.

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