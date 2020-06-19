İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.
İlçe açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler lastik bottaki 56 sığınmacıyı karaya çıkardı.
AA
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