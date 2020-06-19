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Haberler İzmir İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

'de Türk karasularına geri itilen 56 kurtarıldı

Son dakika haberine göre, 'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 kurtarıldı. Sığınmacılar ekiplerin yardımı ile karaya çıkarıldı.

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

19.06.2020, 09:11

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.

İlçe açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler lastik bottaki 56 sığınmacıyı karaya çıkardı.

AA

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