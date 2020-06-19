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Haberler İzmir İzmir'deki suç örgütü operasyonunda 11 tutuklama

'deki suç örgütü operasyonunda 11 tutuklama

'de örgüt kurarak "nitelikli yağma", "hürriyeti tahdit" gibi suçlar işledikleri öne sürülenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir'deki suç örgütü operasyonunda 11 tutuklama

19.06.2020, 09:31

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları", "nitelikli yağma" ve "hürriyeti tahdit" olaylarına karıştıkları iddia edilerek gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, 16 Haziran'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları", "nitelikli yağma" ve "hürriyeti tahdit" olaylarına karıştıkları ileri sürülenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Suriyelilerin de yer aldığı şüphelilerin, maddi durumunun iyi olduğunu düşündükleri yine Suriyelilerin de bulunduğu bazı kişilerin yakınlarını kaçırarak fidye istedikleri öne sürülmüştü.

Ayrıca adreslerdeki aramalarda çok sayıda tapu senedi ile bir miktar esrar ve kokain ele geçirilmişti.

AA

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