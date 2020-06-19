“Neptün Hanım davet ederse Şato’ya kahveye geliriz"

Neptün Soyer'in kahve davetine yanıt veren Dağ, "Başkanın eşi bizi başkanla beraber şatoya kahve içmeye davet ederse 'hayır' demeyiz" ifadelerini kullandı.

'MUHATABIM DEĞİL'

Büyükşehir Belediyesi'ndeki nepotizm anlayışına tepki gösteren ve kendisinin muhatabının Başkan Soyer olması gerektiğini kaydeden Dağ, "Köy-Koop' un bir faaliyeti benim muhatabım değildir. Ama Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer hanımın 'parayla işimiz yok' açıklamasını garipsedim. Büyükşehir belediye başkanımızın eşine hem bir kadın hem de Belediye Başkanımızın eşi olduğu için saygı gösteririz. Fakat Büyükşehir Belediyesi'nin nepotizm noktasında yapmış olduğu bir hareket İzmirlilerin kabul edebileceği bir hareket tarzı değildir. Eğer büyükşehir belediye başkanımızın eşi belediye başkanımızla beraber şatoda kahve içmeye davet ederse biz de tabi ki buna hayır demeyiz" ifadelerini kullandı.

'İŞİMİZ OLMAZ' DEMİŞTİ

Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin süt kuzusu için aldığı sütler Balıkesir'den fabrikalardan satın alınıyor. Sütlerle ilgili şikayetler var. Başkanın eşi Neptün Soyer'in başkanı olduğu Köy-Koop süreci yürütemiyor. Burada bir akrabayı kayırma, nepotizm var" ifadesini kullan-mış, Neptün Soyer de yaptığı açıklamada, Dağ'ı kooperatife kahve içmeye beklediğini söyler-ken "Bizim akçeli işlerle işimiz olmaz" yanıtını vermişti.