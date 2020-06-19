Soner Yalçın’ın evine suç duyurusu

İzmir'de Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'nde toplanan Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Soner Yalçın'ın Çeşme Ovacık'ta SİT alanına yaptığı 3 katlı villa ve bahçesinde inşa ettiği havuzla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulması yönünde karar aldı. Yalçın'ın İstanbul Levent'te kale gibi yeniden inşa ettiği milyonlarca dolarlık villası ile ilgili de geçtiğimiz günlerde yasaya aykırı olarak usulsüz inşaat genişletme çalışması yaptığı tespit edilmişti.