  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Soner Yalçın’ın evine suç duyurusu

’ın evine suç duyurusu

Soner Yalçın’ın evine suç duyurusu
Giriş Tarihi: 19.6.2020

İzmir'de Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'nde toplanan Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Soner Yalçın'ın Çeşme Ovacık'ta SİT alanına yaptığı 3 katlı villa ve bahçesinde inşa ettiği havuzla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulması yönünde karar aldı. Yalçın'ın İstanbul Levent'te kale gibi yeniden inşa ettiği milyonlarca dolarlık villası ile ilgili de geçtiğimiz günlerde yasaya aykırı olarak usulsüz inşaat genişletme çalışması yaptığı tespit edilmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soner Yalçın’ın evine suç duyurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA