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Haberler İzmir Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, İzmir Valisi Köşger'e ziyaret

ve Pakdemirli'den, Köşger'e ziyaret

ve , dün göreve başlayan 'i makamında ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, İzmir Valisi Köşger'e ziyaret

19.06.2020, 18:17

Bakan Pakdemirli, Valilikte ilk olarak Anı Şeref Defteri'ni imzaladı. Pakdemirli, daha sonra Köşger'le bir süre görüştü. Bakan Pakdemirli, Vali Köşger'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yavuz Selim Köşger de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Pakdemirli'ye ziyaretinde Orman Genel Müdürü Bekir Karabey, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ve diğer ilgililer eşlik etti.

İzmir’in yeni valisi Köşger göreve başladı

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