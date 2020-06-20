Caddede pompalı tüfekle gezen şüpheliyi bekçiler 5 dakikada yakaladı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi, elinde beyaz çarşafa sarılı pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle caddede gezdi.

#İzmir'de akılalmaz görüntüler... Güpegündüz elinde pompalı tüfekle cadde ortasında böyle gezindi pic.twitter.com/J5z0d6TP3x — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) June 20, 2020

Elinde pompalı tüfekle gezen kişiyi gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla olayı görüntüledi. Durumu gören vatandaşların polise ihbarda bulunması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri yaklaşık 5 dakikada şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede, pompalı tüfeğin boş olduğu, şüphelinin Ö.Ç. olduğu ve tüfeği eve götürdüğü öğrenildi.



Ayrıca, herhangi bir suç kaydı bulunmayan Ö.Ç.'ye idari işlem yapıldığı bildirildi.

DHA

İzmir'de akılalmaz görüntü! Güpegündüz elinde pompalı tüfekle cadde ortasında gezindi