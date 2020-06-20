  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de akılalmaz görüntü! Güpegündüz elinde pompalı tüfekle cadde ortasında gezindi

'de akılalmaz görüntü! Güpegündüz elinde pompalı tüfekle cadde ortasında gezindi

’in Buca ilçesinde, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekildiği ileri sürülen görüntülerde, bir kişi elinde pompalı tüfekle cadde üzerinde gezinirken, yanında geçen dahi aldırış etmedi.

İzmir'de akılalmaz görüntü! Güpegündüz elinde pompalı tüfekle cadde ortasında gezindi

20.06.2020, 09:05

Olay, ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde beyaz bir bez parçasına sarılı pompalı tüfek ile güpegündüz cadde üzerinde gezinen kimliği belirsiz kişi, evinin balkonunda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kayda alındı.

Görüntülerde, çevresinden geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeyen şahıs, yanında geçen polis aracına rağmen elindeki pompalı tüfekle yürümeye devam etti.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de akılalmaz görüntü! Güpegündüz elinde pompalı tüfekle cadde ortasında gezindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA