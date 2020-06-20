Olay, ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde beyaz bir bez parçasına sarılı pompalı tüfek ile güpegündüz cadde üzerinde gezinen kimliği belirsiz kişi, evinin balkonunda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kayda alındı.
Görüntülerde, çevresinden geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeyen şahıs, yanında geçen polis aracına rağmen elindeki pompalı tüfekle yürümeye devam etti.
Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.
İHA
İzmir'de akılalmaz görüntü! Güpegündüz elinde pompalı tüfekle cadde ortasında gezindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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