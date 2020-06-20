Türkiye genelinde yaklaşık 1 buçuk milyon öğrenci, ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayan ve 12.50'de sona eren LGS sınavına girdi. Hayallerindeki liseye kavuşabilmek için öğrenciler sınavda ter dökerken, velileri ise onları okul kapılarının önlerinde bekledi.
İzmir'deki birçok okulun önlerinde, kalabalıklar oluştu. Karabağlar ilçesindeki Şehit Ferdi Tosun Ortaokulu'nda, maske kuralına genel olarak uyulduğu görülürken, çocuklarını bir an önce görmek isteyen veliler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Okul yetkilileri sık sık velileri uyarsa da yoğunluk oluşmasına engel olamadı.
#İzmir'de korkutan görüntüler... Sınava giren çocuklarını okul kapısında bekleyen veliler tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. #lgs2020 pic.twitter.com/0TVIcsHFva— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) June 20, 2020
DHAİzmir'de öğrencilerin "sosyal mesafe kurallı" LGS heyecanı
İzmir'de korkutan görüntü! Veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.