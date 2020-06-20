  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de ücretsiz ulaşım jesti

’de ücretsiz ulaşım jesti

İzmir’de ücretsiz ulaşım jesti
Giriş Tarihi: 20.6.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugünkü LGS ile gelecek haftaki TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilere toplu ulaşımın ücretsiz olmasını kararlaştırdı. Gençler, sınava giriş belgeleriyle toplu ulaşım araçlarına binebilecek. Sınav için ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinin sefer sıklıkları da artırılırken, ani yoğunluklara karşı tüm bölgelerde yedek araçlar bekletilecek. Bu arada İzmir'de otobüslerde yüzde 50 kapasiteyle yolcu kaşıma zorunluluğu kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de ücretsiz ulaşım jesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA