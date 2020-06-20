İzmir’de ücretsiz ulaşım jesti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugünkü LGS ile gelecek haftaki TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilere toplu ulaşımın ücretsiz olmasını kararlaştırdı. Gençler, sınava giriş belgeleriyle toplu ulaşım araçlarına binebilecek. Sınav için ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinin sefer sıklıkları da artırılırken, ani yoğunluklara karşı tüm bölgelerde yedek araçlar bekletilecek. Bu arada İzmir'de otobüslerde yüzde 50 kapasiteyle yolcu kaşıma zorunluluğu kaldırıldı.