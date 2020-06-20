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Haberler İzmir Otomobil refüje çarpıp takla attı

Otomobil refüje çarpıp takla attı

Otomobil refüje çarpıp takla attı
Giriş Tarihi: 20.6.2020

İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada, araçtan fırlayan Salih Yılmaz (23) olay yerinde hayatını kaybetti, Samet Polat (22) yaralandı. Polat, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ın cansız bedeni ise incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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