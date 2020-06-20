Sesini duyuran Haluk Levent’e teşekkür etti

İzmir'de 6 aylıkken evde çıkan yangında vücudunun büyük bölümü yanan 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak, Antalya'da yüz nakli olacakken korona salgını başladı. 1 gün hastanede yatıp İzmir'e dönmek zorunda kalan Durak, ertelenen ameliyatının ardından konuşabilmek, yürümek ve daha iyi görünmek istiyor. Durak sesini duyuran sanatçı Haluk Levent'e de teşekkür mektubu yazdı. Çiğli Harmandalı'da yaşayan Mehmet Ali'yi, 6 aylıkken annesi alevlerin arasından kurtardı. 'Yaşamaz' denilen Durak, yoğun bakımda 47 günlük yaşam savaşını kazandı. Ancak kafatası kemiği oluşmayan, vücudu yanan, yürüyemeyen ve epilepsi hastalığına yakalanan, yüzde 97 oranında engelli Durak, ameliyat olacağı günü bekliyor.