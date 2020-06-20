  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Sesini duyuran Haluk Levent’e teşekkür etti

Sesini duyuran ’e teşekkür etti

Sesini duyuran Haluk Levent’e teşekkür etti
Giriş Tarihi: 20.6.2020

İzmir'de 6 aylıkken evde çıkan yangında vücudunun büyük bölümü yanan 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak, Antalya'da yüz nakli olacakken korona salgını başladı. 1 gün hastanede yatıp İzmir'e dönmek zorunda kalan Durak, ertelenen ameliyatının ardından konuşabilmek, yürümek ve daha iyi görünmek istiyor. Durak sesini duyuran sanatçı Haluk Levent'e de teşekkür mektubu yazdı. Çiğli Harmandalı'da yaşayan Mehmet Ali'yi, 6 aylıkken annesi alevlerin arasından kurtardı. 'Yaşamaz' denilen Durak, yoğun bakımda 47 günlük yaşam savaşını kazandı. Ancak kafatası kemiği oluşmayan, vücudu yanan, yürüyemeyen ve epilepsi hastalığına yakalanan, yüzde 97 oranında engelli Durak, ameliyat olacağı günü bekliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sesini duyuran Haluk Levent’e teşekkür etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA