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Haberler İzmir Engelli iki çocuğu için çırpınıyor

Engelli iki çocuğu için çırpınıyor

Engelli iki çocuğu için çırpınıyor
Giriş Tarihi: 21.6.2020

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Kadir Acar, tedavisi henüz bulunamayan Huntington hastalığı teşhisi konan iki çocuğuna tek başına bakıyor. Kadir Acar (75), 25 yıl önce Huntington hastalığı teşhisi konan eşini, 10 yıl önce kaybetti. Aradan geçen zamanda, çocuklarından fabrikada çalışan oğlu Fatih Acar ile ev hanımı Sibel Akçay'a da Huntington hastalığı teşhisi kondu.

Hastalığın ilerlemesi üzerine hareketleri kısıtlanan ve yatağa bağımlı hale gelen Fatih Acar ile Sibel Akçay, eş ve çocuklarından ayrılıp baba ocağına döndü. Yıllardır çocuklarına bakan Kadir Acar, "Evlatlarımın tedavisi için bir şeyler yapmak istiyorum. Çırpınıyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Son nefesime kadar çocuklarıma sahip çıkmaya devam edeceğim. Onlar benim her şeyim" diyor.

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