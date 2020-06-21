  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir “İthalat bitecek yerli üretim hızlanacak”

“İthalat bitecek yerli üretim hızlanacak”

“İthalat bitecek yerli üretim hızlanacak”
Giriş Tarihi: 21.6.2020
TİRE Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yerli üretimi öne çıkaran açıklamaları nedeniyle üreticiler adına teşekkür etti. Eskiyörük, "Tarım Bakanımızın 'İthalat yerine yerli üretime önem vereceğiz' açıklaması bizi umutlandırdı. Et ithalatı, önceki yıla göre yüzde 90 oranında düşürüldü. Bakanlık, ithalatın 2 yıl içinde tamamen sıfırlanacağını ve yerli üretimin arttırılması için çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı. Bu sektörümüz açısından tarihi bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. Mevcut, süt-yem paritesinin sürdürülmesini ve İzmir'e süt tozu tesisi kurularak üreticinin güvence altına alınmasını isteyen Eskiyörük, "Gıda güvenirliliğinin sağlanması için teknik destek primi verilmelidir" dedi.

ÇİFTÇİM MARKET'İ GEZDİLER
TARIM ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Tire süt tarafından kurulan Çiftçim Market'te incelemelerde bulunduklarını belirten Eskiyörük, "Sayın bakanımıza, Narlıdere ve Karşıyaka'da şubeler açtığımızı ve market sayımızı arttırmayı hedeflediğimizi anlattık" diye konuştu.

■ NADİR UYSAL
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“İthalat bitecek yerli üretim hızlanacak” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA