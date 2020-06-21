“İthalat bitecek yerli üretim hızlanacak”

TİRE Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yerli üretimi öne çıkaran açıklamaları nedeniyle üreticiler adına teşekkür etti. Eskiyörük, "Tarım Bakanımızın 'İthalat yerine yerli üretime önem vereceğiz' açıklaması bizi umutlandırdı. Et ithalatı, önceki yıla göre yüzde 90 oranında düşürüldü. Bakanlık, ithalatın 2 yıl içinde tamamen sıfırlanacağını ve yerli üretimin arttırılması için çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı. Bu sektörümüz açısından tarihi bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. Mevcut, süt-yem paritesinin sürdürülmesini ve İzmir'e süt tozu tesisi kurularak üreticinin güvence altına alınmasını isteyen Eskiyörük, "Gıda güvenirliliğinin sağlanması için teknik destek primi verilmelidir" dedi.



ÇİFTÇİM MARKET'İ GEZDİLER

TARIM ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Tire süt tarafından kurulan Çiftçim Market'te incelemelerde bulunduklarını belirten Eskiyörük, "Sayın bakanımıza, Narlıdere ve Karşıyaka'da şubeler açtığımızı ve market sayımızı arttırmayı hedeflediğimizi anlattık" diye konuştu.



■ NADİR UYSAL

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