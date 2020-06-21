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Haberler İzmir İzmir'de akılalmaz görüntü! AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar

'de akılalmaz görüntü! 'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar

'in Gaziemir ilçesinde, 'deki gözlük mağazasında çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

İzmir'de akılalmaz görüntü! AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar

21.06.2020, 09:14

Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan bir AVM'deki gözlük mağazasında meydana geldi. Mağazada iki kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kişiler mağazadaki eşyaları birbirine fırlatırken, araya giren güvenlik görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, kavgayı izlediği görüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

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