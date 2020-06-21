İzmir'de elektrik kesintisi 21 Haziran Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçeleri etkileyeceğini ve ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşte 21 Haziran Pazar İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...