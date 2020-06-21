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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 21 Haziran Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Pazar tarihli detaylarını paylaştı. İşte İzmir elektrik kesintisi ile ilgili detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Haziran Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

21.06.2020, 10:14

Pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. 'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçeleri etkileyeceğini ve ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşte Pazar ile ilgili merak edilenler...

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