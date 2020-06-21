LGS’den öğrenciler geçti, veliler kaldı!

İzmir'deki 641 okulda yaklaşık 70 bin öğrencinin katılımıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu yapıldı. Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir süre bekletildikten sonra bahçeye alındı.



UYARI YAZILARI ASILDI

SINAV bitiminde çocuklarını bir an önce görmek isteyen veliler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Okul yetkilileri sık sık velileri uyarsa da, yoğunluk oluşmasına engel olamadı.



Salonlara girişten önce okul bahçelerinde kurulan stantlarda öğrencilere dezenfektan ve maske verildi. Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı. Okullardaki bina merdivenlerinde de "Yakın temastan kaçın", "Eşyalarını ortak kullanma", "Ellerinle ağzına burnuna dokunma" gibi uyarılar yer aldı. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kentteki 650 okulda 70 bin öğrencinin LGS sınavına girdiğini kaydetti.





UYARILARA KULAK ASMADILAR

Türkiye genelinde yaklaşık 1 buçuk milyon öğrenci, ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayan ve 12.50'de sona eren LGS sınavına girdi. Hayallerindeki liseye kavuşabilmek için öğrenciler sınavda ter dökerken, velileri ise onları okul kapılarının önlerinde bekledi. Ancak kurallara sessiz sakin uyan öğrencilerin aksine, velilerin büyük çoğunluğu kural tanımaz tavırlarıyla dikkat çekti. İzmir'deki birçok okulun önlerinde, kalabalıklar oluştu. Karabağlar ilçesindeki Şehit Ferdi Tosun Ortaokulu'nda, maske kuralına genel olarak uyulduğu görülürken, çocuklarını bir an önce görmek isteyen veliler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Okul yetkilileri sık sık velileri uyarsa da yoğunluk oluşmasına engel olamadı.







KOVİD-19 TANILI ÖĞRENCİ SINAVA TEK BAŞINA GİRDİ

Manisa'da Liselere Giriş Sınavı'na 323 okulda 26 bin 354 öğrenci katılırken, Kovid-19 tanısı konulan bir öğrenci Yunusemre Halil Yurtseven İlkokulu'nda tek başına sınava girdi. Öğrencinin okula gelişi öncesi salon görevlileri ve güvenlik personeli koruyucu kıyafetler giydi. Babası tarafından okula getirilen öğrenci, personel eşliğinde sınıftaki yerini aldı.



ERCAN AKGÜN / CÜNEYT HASÇELİK