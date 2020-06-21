Protezi ile hayaline koşmak istiyor

İZMİR'DE, farklı spor branşlarında başarılar kazanan, ancak kemik kanserine yakalandıktan sonra sağ bacağını kaybeden Serkan Demircan (34), atletizmde yeni başarılar elde edip milli formayı giymek istiyor. Demircan'ın tek hayali koşu protezine kavuşup, pistlere dönmek. Özel bir şirketin insan kaynakları bölümünde çalışan Demircan, "Bir koşu protezi ortalama 10 bin Euro. Birçok yerle sponsorluk için görüştüm ama olumlu yanıt alamadım" diyerek destek istedi.DEMİRCAN, "Çok zor dönemlerden geçtim. Ama hayatı sevdim ve hayattan beklentilerim var. Milli formayı giymek için uğraşıyorum" dedi.