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'de 1371 kök Hint keneviri ele geçirildi

Son dakika... 'de zehir tacirleirne bir darbe daha vuruldu. İzmir'in Kemalpaşa ve Beydağ ilçelerinde 1371 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 1371 kök Hint keneviri ele geçirildi

22.06.2020, 12:12

İzmir'in Kemalpaşa ve Beydağ ilçelerinde 1371 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kemalpaşa Ulucak Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, Ansızca Mahallesi'nde yasa dışı kenevir bitkisinin ekildiği duyumu üzerine Ansızca yolu küme evleri mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda C.G'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada evin bahçesindeki müştemilatta ekili vaziyette bakımları yapılmış toplam 136 kök Hint keneviri tespit edildi.

Olayla ilgili C.G. gözaltına alındı.

BEYDAĞ'DA DA OPERASYON
Beydağ ilçesinde ise Eğridere Mahallesi Çalıçukuru mevkisinde yaya devriyesi yapan jandarma ekipleri, çalılık ve orman arazisi içinde ekili vaziyette bakımları yapılmış boyları 30-80 santimetre arasında değişen 1235 kök Hint keneviri tespit etti.

Kenevir bitkileri sökülüp imha edilirken fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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