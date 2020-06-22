Elektrik ve su kesintileri merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintisinin hangi ilçelerde etkili olacağını ve kesintinin ne zaman sona ereceğini merakla araştırıyor. İşte 22 Haziran Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 22 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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