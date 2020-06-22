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İzmir'de elektrik kesintisi 22 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün İzmir'in birçok noktasında elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik 22 Haziran Pazartesi tarihli elektrik kesintisinin detaylarını paylaştı. İşte İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...

22.06.2020, 09:09