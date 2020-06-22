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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 22 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün İzmir'in birçok noktasında elektrik kesintileri yaşanacak. Pazartesi tarihli elektrik kesintisinin detaylarını paylaştı. İşte İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...

İzmir'de elektrik kesintisi 22 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

22.06.2020, 09:09

Elektrik ve su kesintileri merakla araştırılıyor. 'in duyurusuna göre bugün 'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintisinin hangi ilçelerde etkili olacağını ve kesintinin ne zaman sona ereceğini merakla araştırıyor. İşte Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

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