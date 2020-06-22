İzmir’in göbeğinde trafik çilesi

Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra toplu taşıma araçlarının yetersizliğinden dert yanan ya da virüsten endişe duyan vatandaşlar, işyerlerine kendi özel araçları ile gidip gelmeye başladı. Hal böyle olunca eskiye oranla trafikteki araç yoğunluğu da gözle görülür seviyede arttı.

YENİ BİSİKLET YOLLARI

TRAFİK sorunun başlıca kaynağı olarak yolların yetersiz ve alternatifsiz olması gösterildi. Tramvay hattı yüzünden tek şeride düşen ana caddeler yetmezmiş gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeni bisiklet yolu çalışması başlatması pes dedirtti. İki şeritli Şehit Nevres Bulvarı'nda bir şerit bisiklet yoluna ayrılırken, gidiş geliş olan Vasıf Çınar Bulvarı da tek yöne çevrilip, şeridin biri bisiklet yoluna ayrıldı. Öte yandan üç şeritli Gazi ve Fevzi Paşa Bulvarı'nda da bir şeridin bisiklet yoluna ayrılacağı öğrenildi.

Metin BURMALI

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