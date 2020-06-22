Özgür Hızal'dan CHP'li Soyer'in o sözlerine sert tepki: Artık haddini fazlasıyla aşmaya başladın

İzmir Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çok sert 'bayrak ve para' eleştirisi getirdi.

AK Partili Hızal, "Hendek olaylarına destek verdi, belediyeyi terörle iltisaklı kişilerle doldurdu, 9 Eylül gibi önemli bir günü yok sayıp İzmirliler Günü adı altında yeni icatlar çıkardı yetmedi şimdi de İzmir parası ve İzmir bayrağı uydurdu! Tunç Soyer! Artık haddini fazlasıyla aşmaya başladın!" dedi.

Sosyal medyadan görüntüleri paylaşan AK Partili Hızal, sert açıklamalarda bulundu.

Hızal şunları söyledi:

"Meğer İzmir'e bir belediye başkanı değil bir terör sevici, bir ayrıştırmacı, bir eyalet sistemi sevdalısı seçilmiş!

Hendek olaylarına destek verdi, belediyeyi terörle iltisaklı kişilerle doldurdu, 9 Eylül gibi önemli bir günü yok sayıp İzmirliler Günü adı altında yeni icatlar çıkardı yetmedi şimdi de İzmir parası ve İzmir bayrağı uydurdu!

Tunç Soyer! Artık haddini fazlasıyla aşmaya başladın! Bu popülist, ayrıştırmacı ve teröre el uzatan tavrını bir köşeye bırak! Senin içinde yaşadığın iğrenç fantezilerini tüm İzmir'e yaşatmaya hakkın yok! Artık bu fikirlerden sıyrıl ve şehrin sakinlerine hizmet et!"



KAYA: İZMİR İÇİN EYALET PLANI OLDUĞUNU İTİRAF EDİYOR!

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da Başkan Soyer'e tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Belediyeyi HDP'nin arka bahçesi haline getiren CHP'li Tunç Soyer, kamplaştırmayı, ayrımcılığı ve bölücülüğü esas alan yönetim tarzından ödün vermiyor. İzmir için eyalet planı olduğunu itiraf ediyor. İzmir'e ve İzmir'in temsil ettiği değerlere bundan daha büyük saldırı olamaz.

Hasan Tahsin'in düşmana ilk kurşunu sıktığı, kurtuluş mücadelesinin başladığı ve nihayete erdiği kent olan İzmir, bu aziz vatanın en kadim unsurudur. 9 Eylül 1922 günü, Yüzbaşı Şerafettin'in İzmir Hükümet Konağı'na astığı ay yıldızlı al bayrağımız, bir daha asla inmeyecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kahraman silah arkadaşlarının, bu toprakları Kuva-yi Milliye ruhuyla bize vatan yapan tüm aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bize öğrettiği bir şey var. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

Vatan, kişinin hem doyduğu hem de gözyaşının aktığı yerdir. Çanakkale Harbi, Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Marşı'dır. Hasan Tahsin, Yüzbaşı Şerafettin'dir, 9 Eylül'dür, İzmir'dir. Vatan, bizim evimizdir, harim-i ismetimizdir. Vatanın tapusu aziz şehitlerimizin mezar taşlarıdır."



KIRKPINAR: İSTEĞİNİ ORTAYA KOYDU

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İzmir Bayrağı" açıklamasına sert tepki gösterdi.

Soyer'in milletin sinir uçlarıyla oynadığını ve terör örgütlerine kol kanat germekten de öteye gittiğini belirten Kırkpınar, "Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İyi Parti ve CHP ittifakı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, göreve geldiğinden bu yana skandal üstüne skandala imza atıyor. Terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya desteğiyle de bilinen Soyer, son olarak yerel yönetimlere "özerklik" istemişti. Koronavirüs salgınına karşı başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na rağmen kendisi alternatif kampanyalar başlatmıştı. Tüm bunlar hem bizim hem de İzmirli hemşehrimizin tepkisine neden oldu. Ancak bunlarla da yetinmeyen Soyer, bu kez haddini aştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sembol şehirlerinden biri olan İzmir üzerindeki sinsi planını deşifre edip, TÜRSAB acenteleri yetkilileriyle bir zoom toplantısı yapan Soyer, 'İzmir bayrağı' ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirterek, "Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum" sözleriyle açıkça İzmir'i Türkiye'den bağımsız bir eyaletmiş gibi yönetme ve bölme isteğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Soyer'in tüm İzmirlileri hiçe sayıp başına buyruk hareket ettiğini belirten Kırkpınar, "ülkemizi bölmek isteyenlere millet olarak gereken cevabı ve karşılığı verdiğimiz gibi haddini aşıp, İzmir üzerinde kirli emeller oluşturmaya kalkan Soyer'e de gereken cevabı yine milletimiz verecektir" diyerek tepki gösterdi.

ALPAY ÖZALAN: HADDİNİZİ BİLİN!

AK Parti İzzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer... "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" şeklinde çalışmalar yaptığını söylüyor. İzmir'in bayrağı da belli, parası da belli. Milletin sinir uçlarıyla oynamayın. Haddinizi bilin!" dedi.

CHP'li Tunç Soyer'in skandal açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bir skandal daha! Tunç Soyer 'İzmir bayrağı ve parası' istedi

AK Parti'li Dağ'dan, Tunç Soyer'e "bayrak ve para" tepkisi!

CHP’li Soyer'in skandal "İzmir bayrağı ve parası" açıklamasına MHP’den çok sert tepki