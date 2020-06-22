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Haberler İzmir Tehlikeli serinlik!

Tehlikeli serinlik!

Tehlikeli serinlik!
Giriş Tarihi: 22.6.2020

Hava sıcaklıklarının yükseldiği İzmir'de sıcaktan bunalan çocuklar, yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden çeşitli yerlerdeki süs havuzlarına girdi. Kentte 33 derece hava sıcaklığına yüzde 40'a yakın nem de eklenince bir grup çocuk, Konak Meydanı'nda bulunan, içinde elektrik aksamı olan süs havuzuna girdi. Tehlikeye aldırmayan çocuklar, süs havuzunda akrobatik hareketler de yaptı. Tehlikeyi hiçe sayan çocukların, maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına uymamaları da dikkat çekti.

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