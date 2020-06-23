Bu neyin hesabı?

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in depreme karşı dayanıksız olduğu raporlarla tescillenen belediye binasının taşıyıcı kolonlarını gökkuşağı renklerine boyatmak için 200 bin lira ödediği ortaya çıktı.

KOLONU 6 BİN LİRA

Soyer, depreme dayanıksız olan binayı güçlendirmek yerine geçtiğimiz şubat ayında gökkuşağı renklerine boyatmıştı. Kolonların boyandığı renklerin aynı zamanda LGBTİ Derneği'nin renkleri olması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Temiz İzmir Derneği'nin bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuru sonucu boyama için belediyenin KDV hariç 197 bin 700 lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. Farklı boylarda 34 kolonun yer aldığı belediye binasında her bir kolonun boyama giderinin yaklaşık 6 bin lirayı bulduğunun ortaya çıkması 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

ERTAN GÜRCANER

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