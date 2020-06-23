İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Kesinti hangi mahalleleri etkileyecek? soruları merakla araştırılıyor. Pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte 23 Haziran Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 23 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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