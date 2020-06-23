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İzmir'de elektrik kesintisi 23 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? GDZ Elektrik 23 Haziran Salı tarihli İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...