İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle araba vapuru seferleri hariç tüm seferlerin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Araba vapuru hariç tüm seferlerimiz saat 10.15 itibarıyla geçici süreyle iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
AA
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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