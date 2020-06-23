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Haberler İzmir İzmir'de rehine dehşeti!

'de dehşeti!

Son dakika... 'in ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs eşini rehin aldı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ikna çabaları sonucu eşini serbest bırakan şüpheli, eve giren jandarma ekipleri tarafından göz altına alındı; eşi ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İzmir'de rehine dehşeti!

23.06.2020, 09:05

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olan S.Y. (29), eşi C.Y.'yi (20) bıçak zoruyla oturdukları evde rehin aldı. Jandarma ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda eşi C.Y.'yi serbest bırakan S.Y., gözaltına alındı.



Olay, pazartesi akşam saatlerinde Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan S.Y., eşi C.Y. ile tartışmaya başladı. Bu sırada, çiftin bağırışmalarını duyan mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Evin olduğu yere jandarma ekiplerinin geldiğini gören S.Y., bıçakla eşi C.Y.'yi rehin aldı. Jandarma ekipleri, S.Y.'nin ikna çabalarına cevap vermemesi üzerine evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen S.Y., eşini serbest bırakarak teslim oldu.



S.Y. gözaltına alınırken, büyük korku yaşayan C.Y. ise sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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