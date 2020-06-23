  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de virüs teyakkuzu! Hepsi dezenfekte edildi

'de virüs teyakkuzu! Hepsi edildi

'de korona virüsü salgınından kentin en az hasarla çıkması için geçen mart ayından bu yana dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Başta araçları olmak üzere kamuya açık 120 bin nokta edildi.

İzmir'de virüs teyakkuzu! Hepsi dezenfekte edildi

23.06.2020, 16:05 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,16:23

İzmir'de geçen mart ayından itibaren başta toplu ulaşım araçları olmak üzere kamuya açık 120 bin nokta dezenfekte edildi. Sadece merkezde değil merkez dışındaki ilçelerde de çalışma yürüten ekipler; parklar, sağlık kuruluşları, karakollar ve spor alanları gibi kamuya açık alanları koruma altına aldı.



Toplu ulaşım araçları düzenli olarak dezenfekte edildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 11 Mayıs'ta yeniden açılan berber ve kuaförler ile 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Yine Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi tüm okullar dezenfekte edildi. Tramvay durakları, metro ve İZBAN istasyonlarında kullanılmak üzere el dezenfektanları yerleştirildi.



DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER
Okul, taksi, dolmuş, ibadethane, ESHOT ve İZULAŞ araçları, aile sağlığı merkezleri, 112 Acil Ambulansları, hastane, muhtarlık ofisi, körfez vapurları, metro-İZBAN araç ve istasyonları, park, eczane, PTT şubesi, banka, temizlik araçları, moda evi, kuaför ve berber salonları, restoran-kafe, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları olmak üzere toplam 120 bin noktada dezenfeksiyon çalışması yapıldı; 4 bin 382 litre dezenfektan kullanıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de virüs teyakkuzu! Hepsi dezenfekte edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA