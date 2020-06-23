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Haberler İzmir İzmir'deki FETÖ operasyonunda şok detaylar: Örgüt mensubu olmayan öğrencilere baskı uygulamışlar

'deki operasyonunda şok detaylar: Örgüt mensubu olmayan öğrencilere baskı uygulamışlar

merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonda şu ana kadar 12 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında ’nün rütbeli mensuplarının, Maltepe ve örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uyguladığı, bulundukları iddia ediliyor.

İzmir'deki FETÖ operasyonunda şok detaylar: Örgüt mensubu olmayan öğrencilere baskı uygulamışlar

23.06.2020, 12:11

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki rütbeli mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında operasyonun talimatını verdi.

Soruşturma kapsamında, örgüt mensupları olmayanların ordudan atılmalarını sağladıkları öne sürülen ve örgüt elebaşını ABD'de ziyaret ettikleri belirlenen 6 askeri öğrencinin de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ise şu ana kadar 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

SİSTEMATİK BASKI UYGULAMIŞLAR: İŞTE DETAYLAR
Öte yandan, operasyonun detayları ortaya çıktı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK bünyesindeki rütbeli mensuplarının, Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampında örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uyguladığı, kötü muamelede bulundukları, işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri, şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicillerini bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bıraktıkları öne sürülüyor. Yine TSK içerisinde örgüt mensuplarının gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim ettikleri de ileri sürülüyor.

İHA

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