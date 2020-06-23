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'in sokakları göle döndü! Vatandaş balık tutarak belediyeye tepki gösterdi

'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde taşkınlar oluştu. er yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler,  ile 'ni eleştirdi. Aktepe Mahallesi esnafından biri, sularında oltayla balık yakalamaya çalışarak, belediyeye tepki gösterdi.

İzmir'in sokakları göle döndü! Vatandaş balık tutarak belediyeye tepki gösterdi

23.06.2020, 12:31 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,12:56

İzmir'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde taşkınlar oluştu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken, bazı derelerin debileri yükselerek taştı.

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Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın ekiplerin önlemleri sürüyor.


OLTAYLA BALIK TUTMAYA ÇALIŞARAK BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ
İzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanakta derenin taşması ve çok sayıda ev ile iş yerinin sular altında kalmasına bölge halkı, tepki gösterdi. Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi. Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalışarak, belediyeye tepki gösterdi.

AA/DHA

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