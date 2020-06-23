İzmir'in sokakları göle döndü! Vatandaş balık tutarak belediyeye tepki gösterdi

İzmir'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde taşkınlar oluştu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken, bazı derelerin debileri yükselerek taştı.

İzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı! İşte o görüntüler...

Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın ekiplerin önlemleri sürüyor.

#İzmir'de sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü, vatandaş balık tutarak belediyeye tepki gösterdi! pic.twitter.com/rRvds4ouB4 June 23, 2020

İzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanakta derenin taşması ve çok sayıda ev ile iş yerinin sular altında kalmasına bölge halkı, tepki gösterdi. Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi. Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalışarak, belediyeye tepki gösterdi.

AA/DHA