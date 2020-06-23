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İzmirliler kuralına uymadı

vatandaşların, 81 ilde alınan kuralına uymadığı görüldü. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde alınan takma zorunluluğu kuralına 'de çoğu vatandaşın uymadı. Akşam saatlerinde kentin sahil kenarına akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymadığı dikkat çekti.

İzmirliler maske takma kuralına uymadı

23.06.2020, 09:21

İzmir'de maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen, akşam saatlerinde sahil kenarı ile bark ve bahçelere giden çocuğunluğunu gençlerin oluşturduğu vatandaşların maske takmadığı görüldü.



Koronavirüs ile mücadelede normalleşme süreci ile rehavete kapılan vatandaşların tedbirlere dikkat etmemesi sonucu vaka sayısında artış gözlenen İzmir'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Maske takılmaması halinde cezai işlem uygulanacağının belirtilmesine rağmen, bu akşam saatlerinde İzmir'de sahil boyu ile park ve bahçelere giden vatandaşların yine maske takmadığı görüldü. Özellikle genç kesimin çocuklukta olduğu park ve bahçelerde sosyal mesafeye de dikkat edilmediği gözlendi.

DHA

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