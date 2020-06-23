Karşıyaka’yı karıştıran ihale

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, göreve geldikten 3 gün sonra ilk ihaleyi şu anki CHP İlçe Başkanı Murat Serdar Koç'a ait Neta Kimya isimli şirkete verdiği tespit edildi. Tugay, Koç'u daha sonra ilçe başkanlığı seçiminde destekledi ve ilçe başkanı seçilmesinde önemli rol oynadı. Ortaya çıkan bu tablo Karşıyaka'yı karıştırdı.

ÇİFTÇİOĞLU: AHLAKİ DEĞİL

KONUYU gündeme getiren AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, "11 Nisan 2019 tarihinde, havuz kimyasalları alım işi ile alakalı doğrudan teminli ihale yapıldı. 22 Mayıs'ta da Başkan Tugay ve Murat Serdar Koç, ihale sözleşmesi imzaladı. Tugay'ın göreve gelir gelmez, belediye olarak iş sözleşmesi yaptığı ve Kent A.Ş'de ihaleler verdiği Koç ile siyasi yolculuğa girmesi ne kadar tesadüf olabilir? Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği ilk ihalenin, CHP ilçe başkanına ısmarlanması ne kadar ahlaki" diye sordu.

İsmail Çiftçioğlu



BURADA bir tezgah olduğunu söyleyen Çiftçioğlu, "Sen CHP ilçe başkanısın, o belediyelere kente değer üretmek için girmelisin. Karşıyaka'da ihaleler sıkıntılı, satışlar şaibeli ve ahbap çavuş ilişkisine göre yaptırılıyor. En kötüsü, CHP'liler de susuyor. CHP'li Serdar Koç vicdanları sızlatmamak adına derhal ilçe başkanlığından istifa etmeli" diye konuştu.

Serdar Koç

BUNU SÖYLEYEN VATAN HAİNİ

CHP İlçe Başkanı Koç ise, ihaleyi aldığı zaman Tugay'ı tanımadığını savundu. Koç, "Neta, birçok kuruma mal veren bir firma. Biz yabancı ürünlerdense 3-4 kat ucuza yerli üreticiden mal almalarını sağlıyoruz. Bu ithamda bulunanlar vatan hainidir. Dava açacağım" dedi.

ERHAN GÜLENÇ