Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü üyeliğinden aranan toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan gözaltı talimatı verilen 12 şüpheli şahsı, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan ise 4 şüpheli şahsı yakalamak için bu sabah İzmir il ve ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

İHA