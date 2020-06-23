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Haberler İzmir Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Son dakika haberine göre, 'de terör örgütü 'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

23.06.2020, 08:59

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü üyeliğinden aranan toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan gözaltı talimatı verilen 12 şüpheli şahsı, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan ise 4 şüpheli şahsı yakalamak için bu sabah İzmir il ve ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

İHA

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