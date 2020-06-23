Soyer’in eyalet planı deşifre oldu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri için 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' diyen ve 'Kürtlerin ana dilinde kamusal hizmet isteğinin çözümünü sadece Ankara'nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik' şeklindeki sözleriyle tepki çeken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu defa haddini iyice aştı.

HDP'LİLERE KADRO

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 9 Eylül'e alternatif olarak 3 Mayıs'ın da 'Dünya İzmirliler Günü' olarak kutlanacağını açıklayan Soyer, HDP'lileri belediye şirketinde yönetici yapmasının ardından katıldığı dijital bir toplantıda sarf ettiği sözlerle yeni bir skandala daha imza attı. Özerklik açıklamasında bulunarak adeta eyalet planını açık eden Soyer, toplantıda 'İzmir bayrağı ve İzmir parası' hayali olduğunu söylerken, "Arkadaşlar, 'Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır' diye beni uyardılar" itirafında bulundu. SEFERİHİSAR Belediye Başkanlığı döneminde terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'nin İzmir mitingine katılıp destek açıklamaları yapan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da bu desteğini devam ettiren Soyer, Hendek ihanetinde PKK'yı destekleyen bildiriye imza atan ve bu nedenle görevlerinden KHK ile ihraç edilen 3 isim ile yargılandığı FETÖ davasında ceza alan CHP eski milletvekili Eren Erdem'i de belediye şirketlerine atadı.

İZMİR PARASI VE BAYRAĞI

BU da yetmezmiş gibi PKK'ya güzellemeler yapan HDP'li Ahmet Saymadi'ye organizasyon ihalesinin verilmesine göz yuman Soyer'in tepki çeken hamleleri bununla da bitmedi. Soyer bu kez de eyalet planını açık etti. Geçtiğimiz hafta TÜRSAB acenteleri yetkilileriyle bir zoom toplantısı yapan Soyer, "Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna 'İzCoin' diye bir isim de koymuştum" sözleriyle İzmir'i Türkiye'den bağımsız bir eyaletmiş gibi yönetme ve bölme isteğini ortaya koydu.



'GEREKİRSE İZMİR AYRILSIN' DEMİŞTİ

2016'da dönemin CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, İzmirlilerin gerekirse Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya girmeye hazır olduğunu söyleyerek, "İzmirliler Avrupalı olmaya hazırlar. Orası demokrasiye açılan, Avrupa'ya açılan bir kapı gibi. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse de İzmir ayrılsın' yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı. Biz Avrupalı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yaşayan demokrat, aydın, çağdaş insanlar Avrupalı olmaya hazır" demişti.



TEPKİLER TT OLDU

Başkan Tunç Soyer'in söylemine tepkiler sosyal medyada trend topic oldu. İşte tepkilerden bazıları: ● Soyer emmiye kim gaz veriyor bilmiyorum. ● Soyer'in söylediğini PKK'lılar söylemez HDP bile söylemedi. ● Soyer, biz seninle zaten ayrı bayrakların insanlarıyız. ● Bayrak, para diyeceğine her yağmurda su basan yerlere çözüm aramalısın. ● Soyer'in konuşması siyaset sınırını aşmış, milli bir soruna dahil olmuştur. ● Soyer, son kez seçildiğinin farkında, herkesin düşüncesini değiştirdi.





HDP'NİN YANINDAYIM!

HDP'nin İzmir'de Ağustos 2017'de yaptığı ve 'teröristlere özgürlük' talebinde bulunduğu eyleme destek vermeye gidenlerin başında yer alan ve "Sizin gücünüzü artırmak için elimden gelen desteği vereceğim" diye konuşma yapan Soyer, Seferihisar Belediyesi'nin kardeş kuruluşu olan Sur Belediyesi'ne devlet tarafından kayyum atandığında 'Kayyum darbesi kardeşliğimizi bozamaz. HDP'nin yanındayım' demişti.



SİYASİLER İSYAN ETTİ

Soyer'in gündeme oturan skandal açıklamalarına siyasilerden tepki yağdı



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hizmet üretemeyen bu zihniyetin, toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettiği bilinen bir gerçek. İzmir'in belediye hizmetlerine ihtiyacı var. Soyer'in örtülü yollara kapı açmaması gerekir.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devletten bahsetmektir. Büyükşehir Belediye Başkanının, yani şehrin seçilmiş en üst noktasındaki kişinin böyle bir düşünceyi ifade etmesi sorgulanmaya muhtaçtır.



AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: 9 Eylül 1922 günü, Yüzbaşı Şerafettin'in İzmir Hükümet Konağı'na astığı ay yıldızlı al bayrağımız bir daha asla inmeyecektir. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.



AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: Soyer, bu kez haddini aştı. İzmir üzerinde kirli emeller oluşturmaya kalkan Soyer'e millet cevap verecektir.



MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu: İzmir'in bir bayrağı, parası, toprağı şanı ve şerefi var ama bir belediye başkanı maalesef yok.



İP İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu: İzmirli İzmir'i doğru ve ehil kişiler yönetsin istiyor. İzmir'de maceraperest adımların atılmasını doğru bulmuyorum.



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: İzmir'in vatanseverliği, ülkesinin bölünmez bütünlüğü söz konusu ise neler yapabileceğini unutma gafletidir bu. Soyer'in ayrıştıran hayallerine İzmirliler müsaade etmeyecektir.



MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: İtiraf bu. Biz artık Tunç Soyer'in gizli bir ajandası olduğu şüphesinin kesinleştiğini düşünüyoruz. Bölünmez bütünlüğümüzün bu kadar bariz bir saldırı altında olduğunu düşünüyoruz.



İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe: Bu açıklamaları ancak aklı kıt insanlar yapabilir. Cumhuriyet savcılarını derhal göreve çağırıyorum. Soyer hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

METİN BURMALI

CHP'li Tunç Soyer'in skandal açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

AK Parti'li Dağ'dan, Tunç Soyer'e "bayrak ve para" tepkisi!