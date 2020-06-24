Bayrak para diyeceğine çalış da Körfez’i temizle!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'in Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) toplantısında kullandığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' ifadelerine sosyal medyada tepkiler büyüyor. Açıklamalarıyla ilgili 'montaj' savunması yapan Soyer'e sert eleştirilerde bulunan vatandaşlar, CHP'li başkanın 'yaptığım konuşmanın montajsız hali' diye paylaştığı linkin altına, 'Montaj dediğin videonun aynısını paylaşmışsın' yorumları yağdırdı. Kimileri hayali bir paranın üzerine Soyer'in fotoğrafını koyarak, kimileri de yorumları ile belediye başkanına göndermede bulundu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile dirsek temasında olduğu belirtilen Soyer'in bundan önceki 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım', 3 Mayıs'ın 'Dünya İzmirliler Günü' olarak kutlanacağı açıklamaları ve HDP'lileri belediyede önemli görevlere getirmesi de büyük tepkiye yol açmıştı.

KIVIRMAKTA ELİNE SU DÖKÜLMEZ!

İşte Soyer'in Türkiye gündemine oturan 'eyalet' açıklamasıyla ilgili vatandaşlardan gelen tepkilerden bazıları:

● Suni gündem sizin bayrak ve para saçmalığınızdan çıktı. Bu tür gereksiz şeylerle gündemi meşgul edeceğinize birazcık çalışın da Körfez'i temizleyin. Havalar ısınınca tuvalet gibi kokuyor. Bu sizi hiç mi rahatsız etmiyor?

● Yav başkan, bırakın bu işleri de şu İzmir'in kokusunu değiştirin, çok pis kokuyor.

● Kıvırmakta eline su dökülmez.

● At ortaya bayrağı, parayı, iddiayı, sonra yaptığım şakaydı. E bizde ... inananı, ne diyek...

● CHP'li yetkili biri bir şey söylüyor. Yüzlerce kişi sosyal medyada, tv'de öyle demek istemedi, şöyle demek istedi diye açıklamalar yapıyor. Büyük başarı tek cümlede yüzlerce farklı şey anlatabilmek.

● Açık açık İzmir bayrağı ve parasından bahsediyorsun, ne anlam çıkarmamızı bekliyorsun? Bu kadar çabuk ve açık dilinizin altındaki baklayı çıkaracağınızı beklemiyorduk.

● Bunları bırak da Grand Plaza'ya yönetici yaptığın 3 HdpPkk'lıdan söz et biraz. Biri terörden 2 yıl hapis cezası almış diyorlar.

● Bizim, trol belediye başkanının vatanı sevdiğinden şüphemiz yok. Hangi vatanı sevdiğinden şüphemiz var.









ŞEHİRLER DAHA MERKEZDE OLMALI

CHP'li Tunç Soyer, geçen 4 Mayıs'ta G20'nin düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösteren Küresel Çözümler Girişimi'nin Dünya Politika Forumu'na tek çağrılan belediye başkanı olmuştu. Burada şehirlerin kenarda kalmak yerine daha merkezde olması gerektiğini savunan Soyer, internet üzerinden yaptığı konuşmada "Küresel salgın bize kentlerin küresel işbirliği ve yönetişimde daha önemli roller oynaması gerektiğini, uluslararası kuruluşların da yapılarını buna göre yenilemeleri gerektiğini bir kez daha gösterdi. Ancak bu şekilde daha yüksek bir hayat kalitesi ile sürdürülebilir bir geleceğe erişebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.





'EYALET KURMA PLANIN OLDUĞU ANLAŞILIR

KATILDIĞI bir toplantıda İzmir parası ve bayrağı önerisi getiren Soyer, arkadaşlarının bu çıkış nedeniyle eyalet planını açık edeceği konusunda kendisini uyardığını söyleyerek büyük bir skandala imza atmıştı. HDP'ye yakınlığı ile bilinen ve hatta belediye kadrolarında da HDP'lilere yer veren Soyer, bir akademisyenin tarihte kullanılan İzmir bayrağı ile ilgili çalışmasını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı: "1800'lerde İzmir'in bir bayrağı olmuş yeşil, beyaz çizgili. Bunu şunun için anlattım, benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna 'İzCoin' diye isim de koymuştum. Sonra bu bayrak da çıkınca arkadaşlar beni uyardılar 'Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır."

METİN BURMALI