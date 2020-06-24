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Bulunan kemikler minik Ecrin’e ait çıktı

Bulunan kemikler minik Ecrin’e ait çıktı
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sırasında bulunan kafatası ve kemik parçalarının küçük kıza ait olduğu kesinleşti. Alanda arama çalışması başlatan AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı ve minik Ecrin'in kayıp ayakkabısının diğer teki de bulundu. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 13 ayrı bilirkişi raporu hazırlandı, 11 şüpheliye iletişim dinlemesi yapılarak telefon kayıtları incelendi. Bu kapsamda, kasten öldürme ve fuhşa teşvik suçlarından toplam 6 kişi gözaltına alındı.

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