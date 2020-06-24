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Haberler İzmir CHP'li Tunç Soyer'in "İzmir'e özel bayrak ve para" açıklamasına AK Parti'den tepki

'li 'in "'e özel bayrak ve para" açıklamasına 'den tepki

'li Büyükşehir Belediye Başkanı , "İzmir'e ayrı bayrak ve para birimi" söylemi ile eyalet imasında bulunmuştu. Soyer'e siyasi kesimden tepkiler çığ gibi. Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuya ilişkin "İzmir'e ayrı bayrak ve para birimi söylemini son derece sakıncalı buluyoruz. Bir tek bayrak ve bir tek devletimiz var. Bu açıklamalar 'yi farklı noktalara götürür. Bunu sinsi bir planın tezahürü olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

CHP'li Tunç Soyer'in İzmir'e özel bayrak ve para açıklamasına AK Parti'den tepki

24.06.2020, 13:53 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020,14:11

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz hafta TÜRSAB acenteleri yetkilileriyle internet üzerinden toplantı yaptı. Soyer toplantıda 'İzmir bayrağı' ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirterek, "Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum" sözleriyle açıkça İzmir'i Türkiye'den bağımsız eyalet gibi yönetme isteğini ortaya koydu.

Konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Mehmet Muş'un açıklamaları şöyle: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İzmir bayrağı" , "İzmir parası" söylemlerine ilişkin Muş, "Son derece tehlikeli ve sakıncalı bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. İzmir'e ayrı para birimi, bayrak demek, bunlar egemenliğin simgeleridir. Bu tip söylemlerin Türkiye'ye faydası olmaz. Sinsi planın tezahürü olarak değerlendiriyoruz. İzmir Belediye Başkanı'nın açıklamasının tesadüf olmadığı kanaatindeyiz. CHP'nin HDP'nin söylemlerini meşrulaştırma adına İzmir ilini seçmiş olması ve açıklamaların yapılmış olması çok talihsizdir" dedi.

İHA

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