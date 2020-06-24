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İzmir'de yaklaşık 110 bin litreye yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerine yapılan operasyonda yaklaşık 110 bin litreye yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

24.06.2020, 12:58