İzmirliye ihale ihaneti

Skandal icraatları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlinin parasını ranta akıttığı ortaya çıktı. Soyer'in "İzmir parası ve İzmir Bayrağı"na yönelik skandal sözlerine tepkiler sürerken, Soyer'in yeni bir ihale oyunu daha ortaya çıktı. Menderes'te Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan yaklaşık 150 milyon lira maliyetle yapılması planlanan katı atık tesisi için yangından mal kaçırırcasına ihale yapan Soyer, şimdi de aynı işi ikinci kez ihale ederek İzmirliye milyonlarca lira ek maliyet çıkardı. Harmandalı'nda toplanan çöpten metan gazı çıkarma, elektrik üretme ve bölgenin rehabilitasyonu için daha önce düzenlenen ihale kapsamında olan heyelan riskini önleme işinin yeniden ihale edildiği öğrenildi. 2 yıl önce ihaleyi kazanan firmanın sorumluluğunda bulunan ve şimdi ise şirketin masraflarını en aza indirmeyi kendine görev edinen belediye, yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak fore kazık yapılması işini İzmirliye yükledi.

BARIŞ ŞİMŞEK