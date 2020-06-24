Kuralsız Kordon

İzmir'de pandemi tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen, akşam saatlerinde Kordon, sahil kenarı ile park ve bahçelere giden vatandaşların maske takmaması eleştirilirken, şimdi de masa ve sandalyelerin kurulduğu görüldü. Sıcak havanın etkisiyle şehrin birçok yerinde yeşil alanlara akın eden vatandaşlar, yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri sosyal mesafe kuralını unutarak yakın mesafelere kurdular.

BU MASALAR KİMİN?

Göztepe ve Bostanlı sahilinde de benzer görüntüler yaşandı. Şehrin iki yakasında da vatandaşlar hem hijyen hem de sosyal mesafeye dikkat etmedi. Gündoğdu Meydanı'nda ortaya çıkan görüntülerdeki masaların ise, mekanlara ait olduğu iddia edildi. Kordon çimleri üzerine kurulan bazı masaların, vatandaşların evlerinden getirdikleri masalardan farklı olduğu ve mekanlarda kullanılan masalara benzediği görüldü. Oluşan manzara, "Kordon adeta bulaş alanına döndü" dedirtti.

İzmir Kordon’da yoğunluk devam ediyor

Kordon'da yoğunluk! Herkes akın etti, çoğu sosyal mesafeyi unuttu