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Haberler İzmir Madde bağımlısı Berkay’ın ailesi perişan oldu

Madde bağımlısı Berkay’ın ailesi perişan oldu

Madde bağımlısı Berkay’ın ailesi perişan oldu
Giriş Tarihi: 24.6.2020

İzmir'in Bornova ilçesinde psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen madde bağımlısı Berkay'ın (23) annesi İnsaf (53) ile kardeşi Zeynep (21), fiziksel şiddete maruz kaldıklarını ve can güvenliklerinin olmadığını belirterek yardım istedi. Geceleri uyuyamadıklarını belirten anne İnsaf, "Hastanelere götürdüğümüzde reşit olduğu için bir süre sonra çıkıyor. Hem benim hem kızımın hayati tehlikesi var. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Uyuması için uyku hapı veriyorum. Uyandığı zaman 'Acaba ne yapacak?' diye bekliyoruz. Sürekli para istiyor, vermeyince de şiddet uyguluyor, küfrediyor. Para verdiğimizde ise gidip uyuşturucu alıyor. Oğlumu bu hale getirenler gün yüzü görmesin. Uzaklaştırma verdiler ama hem kendisine hem de başka-sına zarar vermesin diye mecburen yine eve aldım. Onun tedaviye ihtiyacı var" diye konuştu.

'BİRİMİZE BİR ŞEY Mİ OLMASI GEREKİYOR?'
BERKAY ile aynı evde yaşayan kardeşi Zeynep de fiziksel ve psikolojik olarak şiddet gördüklerini belirterek, "Evde sürekli şiddet görüyoruz. Benden ve annemden para istiyor. İstediği parayı da alamayınca bize şiddet uyguluyor. Annemin emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz ve maddi açıdan da onun yüzünden zor durumdayız. Sesimizi duyurmamız için birimize bir şey mi olması gerekiyor? Psikolojik şiddetin yanında özellikle ben fiziksel şiddet de görüyorum. Annemi de 'seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

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