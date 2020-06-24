Maske takmayan gençlerin sözleri şaşırttı: Açık havadayız zaten

Pandemi nedeniyle ülke genelinde maske takma zorunluluğu getirilen illerden biri olan İzmir'de, bu kurala uymayan kesimin, genellikle gençler olduğu gözlendi. Gençlerin neden maske takmadıklarına ilişkin cevapları da en az maske takmamaları kadar şaşırtıcıydı. Neden maske takmadığı sorusuna tek cümleyle cevap verenlerden Emir Ö, "Biz zaten bu hayatı şans eseri yaşıyoruz, ölürsek de kime kalmış" dedi.

'ÖLECEĞİM' SANMIŞTIM

Maske takmayan Yağmur Y. ise, "Hava çok sıcak, ben de çıkarttım. Açık havadayız zaten. Gençlerde bir rehavet var, bize bulaşmaz diyen çok, ancak ben şahsen öyle düşünmüyorum. Ben ilk korona virüsü duyduğumda 'öleceğim' diyerek ağlamıştım. Ancak şu anda vaka sayıları azaldığı için biraz daha rahatladık" dedi.