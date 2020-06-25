İzmir'de elektrik kesintisi 25 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri içerisinde bulunduğumuz dönem nedeniyle daha da merak ediliyor. Bugün İzmir'in birkaç ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintinin hangi ilçelerde olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 25 Haziran Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları....