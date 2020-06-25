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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 25 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 25 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintisi olacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Pandemi döneminde yaşanan kesintileri daha da yakından takip ediliyor. GDZ Elektrik detaylarını paylaştı. İşte elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler....

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Haziran Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

25.06.2020, 09:08

Elektrik ve su kesintileri içerisinde bulunduğumuz dönem nedeniyle daha da merak ediliyor. Bugün 'in birkaç ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintinin hangi ilçelerde olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte elektrik kesintisi detayları....

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