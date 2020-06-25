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Haberler İzmir İzmir'de Türk karasularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı

'de Türk karasularına geri itilen 50 kurtarıldı

'in Dikili ve Foça ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 50 kurtarıldı.

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı

25.06.2020, 09:54

Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yarı batık lastik bottaki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 21 sığınmacı da ekipler tarafından kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

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