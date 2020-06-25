İzmir'de YKS'ye girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz

İzmir’de, 27 Haziran Cumartesi günü ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek öğrenciler ile sınav görevlileri, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Sınavlar nedeniyle toplu ulaşım araçlarının sefer sayıları da artırıldı.

Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek öğrencilerin ve sınav görevlilerinin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasına olanak tanıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarının sefer sayılarını da artırdı.



OTOBÜS HATLARINA EK SEFERLER

Sınav merkezlerinin yoğunlukta olduğu otobüs hatları, Metro bağlantılı otobüs hatları ile Bornova Metro - Ege Üniversitesi Kampüs (525) ve Tınaztepe - Yerleşke (412) hatlarına ilave seferler konuldu. Gaziemir – Tınaztepe (353), Bostanlı İskele – Tınaztepe (290), Tınaztepe – Bornova Metro (390), Katip Çelebi Üniversitesi – Egekent Aktarma (596) ve Tınaztepe – F.Altay Aktarma (690) otobüsleri de cumartesi ve pazar günleri sınav başlangıç ve bitiş saatlerine uygun şekilde yoğun programla hizmet verecek.



METRO VE TRAMVAY

İzmir Metrosu, 27 Haziran Cumartesi günü 06.00-06.30 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-10.30 saatleri arasında 5 dakikada bir; 10.30-15.30 saatleri arasında 15 dakikada bir; 15.30-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir sefer yapacak.



Metro, 28 Haziran Pazar günü ise 06.00-06.30 ve 18.30-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-10.30 saatleri arasında 6 dakikada bir; 10.30-18.30 saatleri arasında 15 dakikada bir sefer yapacak.



Konak Tramvayı, cumartesi günü 06.00-06.30 ve 15.30-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-10.30 aralığında 5 dakikada bir; 10.30-15.30 saatleri arasında 15 dakikada bir sefer yapacak. Pazar günü ise 06.00-06.30 ve 18.30-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-10.30 aralığında 6 dakikada bir; 10.30-18.30 saatleri arasında 15 dakikada bir sefer yapacak.



Karşıyaka Tramvayı, cumartesi günü 06.00-13.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir; 10.00-15.30 aralığında 15 dakikada bir; 15.30-20.00 aralığında 8 dakikada bir sefer yapacak. Pazar günü ise 06.00-10.30 ve 18.30-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir; 10.30-18.30 aralığında 15 dakikada bir sefer yapacak.



İZBAN VE İZDENİZ NORMAL ÇALIŞACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN trenleri ile İZDENİZ gemileri normal sefer programlarına devam edecek. İhtiyaç olması ihtimaline karşı iki yedek gemi sefere hazır tutulacak.



Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelge uyarınca 27 Haziran Cumartesi günü 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar günü ise 09.30-18.30 saatleri arasında istisnalar harici sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.