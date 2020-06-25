İzmir’in Küner Köyü’nde korona virüs paniği

Sağlık Bakanlığı'nca İzmir'de ilk kez alınan bir kararla korona virüs vakalarının hızlı artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı Küner Köyü'nde kısıtlama kararı alındı. Çevre hastanelere giden vaka ve salgın hızındaki artış sonrası alınan kararla köyde bir anlamda karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

SIKI TEDBİRLER ALINDI

Kolluk kuvvetleri Küner Köyü'nün giriş ve çıkışlarında vatandaşların ateşini ölçüp, güvenlik tedbiri aldı. Köyde ikamet etmeyen kişilerin ise girişine izin verilmediği öğrenildi. Köyde yaşayan 50 kişinin korona virüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, salgının kaynağının bir dolmuşçu esnafından olduğu iddia edildi. Kentte ticari plaka sahibi olanların büyük çoğunluğunun bu köyde yaşaması nedeni ile 'taksi ve minibüs' başkenti olarak kabul edilen Küner Köyü'nde paniğe neden olan olayla ilgili Küner Mahallesi Muhtarı Harun Aydın, test sonucu pozitif çıkan herkesin hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi. Köyün kısıtlama altına alındığını ve giriş çıkışların kontrollü olarak sağlandığını aktaran Aydın, sağlık çalışanlarının da diğer yandan vatandaşlara Kovid-19 testi yaptığını vurguladı. Menderes İlçe Kaymakamı Bahri Tiryaki ise, "Şu anda bulaşın yayılmaması için tüm tedbirleri aldık. Köydeki iki kahvehanemiz vardı kapatıldı. Giriş çıkış yapanların ateşleri ölçülüyor ve sadece köyde ikameti olanlar girebiliyor" diye konuştu.





'ENDISEYE GEREK YOK'

TAKSİCİLERLE ilgili konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, "Küner'de 150 civarı taksi plakası sahibi var. Bunların çoğu Menderes ve Gaziemir'de ikamet ediyor. Köyde oturanların sayısı çok az. Taksici esnafı olup da köyden gidip gelenlerin sayısı çok az. Endişe edilecek bir durum yok" dedi. İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz da tüm esnafı zan altında bırakmanın yanlış olduğuna dikkat çekerek, "Künerli olup da kentteki çeşitli hatlarda çalışan 150-200 arasında dolmuş hattı sahibi var. Biz oda olarak gerekli tedbirleri çok önceden almıştık" ifadelerini kullandı.

Metin BURMALI