Romanlar gitti atları kaldı

Çeşme'nin gözde tatil mekanlarından Alaçatı'da çadır kuran Roman vatandaşlar, Çeşme Belediyesi'nce yaşadıkları bölgeden geçtiğimiz hafta kapı dışarı edildi. Şahintepesi mevkiisindeki 100'e yakın çadır belediye ekiplerince yıkılırken, tepkiye neden olan olayla ilgili Roman STK temsilcileri devreye girdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri yanlış anlaşılmaların düzeltileceğini ve mağduriyetin giderileceğini iddia etti. 300'e yakın Roman, çadır kurdukları bölgeyi terk ederken geride bıraktıkları atlar çevrede tedirginlik yarattı. Toplu halde gezen atların 5177 Sokak'ta fotoğraflarını çeken vatandaşlar, "Çeşme Belediyesi'ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne telefonla ulaşıp, atlara sahip çıkılmasını istedik. Veterinerlerin gelip bu atlarla ilgilenmesi gerekiyor. Yiyecek bulamayan hayvanlar sokaklara inip, çöpleri karıştırıyor" diye konuştu.

BELEDİYE TEDBİR ALMALI

Çevre sakinlerinin tedirgin olduğunu söyleyen başka bir vatandaş, "Durumdan rahatsızız ancak hayvanların bu haline de çok üzülüyoruz. Şuan sahipleri olmadığı için serbestçe dolaşan atlar için belediyenin bir an önce tedbir alması gerekiyor. Yoksa bir şekilde bu hayvanlar telef olup gidecek" dedi.

Metin BURMALI